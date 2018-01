07.01.2018, 16:18 Uhr | dpa

Beim Brand einer unbewohnten Wohnung in Dreieich (Kreis Offenbach) ist am Sonntag ein Schaden von etwa 120 000 Euro entstanden. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Ein Zeuge hatte in der Nacht zum Sonntag den Brand der im Erdgeschoss gelegenen Wohnung im Stadtteil Sprendlingen gemeldet. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen. Da die Brandursache unklar ist, wird die Kriminalpolizei ermitteln.