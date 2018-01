Nürnberg-Stürmer Zrelak fällt mit Muskelfaserriss aus

07.01.2018, 16:18 Uhr | dpa

Der 1. FC Nürnberg muss in der Vorbereitung auf die restlichen Partien der Rückrunde in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst auf Adam Zrelak verzichten. Der slowakische Stürmer erlitt im Trainingslager in Valencia einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel, wie die Franken am Wochenende bekanntgaben. Der 23-Jährige war nach einem Fußbruch erst jüngst wieder fit geworden und als möglicher Ersatz für den zu Schalke gewechselten Cedric Teuchert vorgesehen. Wie lange Zrelak ausfällt, war offen. Der Club bleibt noch eine Woche im Trainingslager in Spanien. Das erste Pflichtspiel 2018 steigt am 23. Januar gegen den SSV Jahn Regensburg.