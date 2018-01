40 000 Menschen besuchen Stuttgart-21-Baustelle

07.01.2018, 16:39 Uhr | dpa

Mehr als 40 000 Menschen haben am Wochenende die Stuttgart-21-Baustelle am Hauptbahnhof besucht. Der Verein Bahnprojekt Stuttgart-Ulm hatte Interessierten von Freitag bis Sonntag zum dritten Mal die Besichtigung der Baustelle ermöglicht. "Das Interesse am Bahnprojekt war, ist und bleibt ungebrochen", sagte der Vorsitzende Georg Brunnhuber am Sonntag laut Mitteilung. Die Besucherzahl sei ein neuer Rekord. Vor zwei Jahren hatte es die "Tage der offenen Baustelle" erstmals gegeben.

"Uns war es wichtig, mit den Bürgerinnen und Bürgern, die die Baustelle besuchen, direkt ins Gespräch zu kommen, ihnen das Bisherige zu erläutern, aber auch weitere Anregungen zu erhalten", erklärte der Bürgermeister für Städtebau und Umwelt, Peter Pätzold.

Das seit Mitte der 90er Jahre geplante Bahnprojekt Stuttgart 21 hatte beispiellose Proteste in Baden-Württemberg ausgelöst. Jüngst war ein Anstieg des Kostenrahmens von 6,5 Milliarden auf bis zu 7,6 Milliarden Euro bekanntgeworden. Ebenfalls wurde bekannt, dass der Bahnhof nicht wie zuletzt geplant 2021 in Betrieb gehen soll, sondern drei Jahre später.