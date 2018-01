IG Metall: Neue Warnstreiks in der Metallindustrie

08.01.2018, 02:28 Uhr | dpa

Die IG Metall verschärft die Gangart im Tarifkonflikt der norddeutschen Metall- und Elektroindustrie. Ab heute soll es weitere Warnstreiks geben. Den Auftakt machen die Beschäftigten von Leoni Special Cables in Friesoythe, wie die IG Metall Küste bekanntgab. Auch die IG Metall Niedersachsen kündigte weitere Warnstreiks an. Betroffen seien die drei Tarifgebiete Niedersachsen mit rund 75 000 Beschäftigen, Sachsen-Anhalt mit 10 000 Beschäftigten und Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim mit 17 500 Beschäftigten. Bereits in der ersten Januarwoche hätten rund 2000 Beschäftigte in 15 Betrieben Niedersachsens zeitweise die Arbeit niedergelegt.

"Massive Warnstreiks sind die Antwort der Beschäftigten auf die Blockadehaltung der Arbeitgeber. Wir werden die Aktionen flächendeckend ausweiten, um den Druck für die dritte Verhandlungsrunde zu erhöhen", sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter Thorsten Gröger.

Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Geld und eine Option zur befristeten Absenkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden, teils mit Lohnausgleich. Besonders die letzte Forderung lehnen die Arbeitgeber entschieden ab und bezeichnen sie als illegal. Sie haben bislang Lohnzuwächse von 2 Prozent plus Einmalzahlung angeboten und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben verlangt.