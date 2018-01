Metaller beteiligen sich an bundesweiten Warnstreiks

08.01.2018, 03:49 Uhr | dpa

Thüringer Metaller beteiligen sich heute an fünf Standorten an der ersten bundesweiten Warnstreikwelle der IG Metall. Um in der Metall- und Elektroindustrie bundesweit höhere Löhne und kürzere Arbeitszeiten durchzusetzen, sind Arbeitsniederlegungen laut Gewerkschaft unter anderem am Rudolstädter Werk des Elektrokonzerns Siemens (11.00 Uhr), dem Bosch-Standort in Eisenach (12.00 und 20.00 Uhr) sowie beim Automobilzulieferer BorgWarner (13.00 Uhr) in Arnstadt geplant.

Bundesweite Schwerpunkte in dem Tarifkonflikt werden laut Gewerkschaft zunächst Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg sowie Berlin, Brandenburg und Sachsen sein.

Die IG Metall fordert 6 Prozent mehr Geld und für alle 3,9 Millionen Beschäftigten eine Option zur befristeten Absenkung der Arbeitszeit auf 28 Wochenstunden. Schichtarbeiter, Eltern junger Kinder sowie pflegende Familienangehörige sollen zusätzlich einen Teillohnausgleich erhalten, wenn sie ihre Arbeitszeit reduzieren.

Besonders die letzte Forderung wird von den Arbeitgebern scharf abgelehnt und als illegal bezeichnet, weil daraus Ungleichbehandlungen gegenüber Mitarbeitern entstünden, die jetzt schon ohne Ausgleich in Teilzeit arbeiten. Sie haben bislang Lohnzuwächse von 2 Prozent plus einer Einmalzahlung angeboten und eine Flexibilisierung der Arbeitszeiten nach oben verlangt.