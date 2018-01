Verdi setzt Streiks bei Amazon Leipzig auch 2018 fort

08.01.2018, 17:09 Uhr | dpa

Auch im neuen Jahr will die Gewerkschaft Verdi den Internetversandhändler Amazon mit Streiks zur Aufnahme von Tarifverhandlungen bewegen. In Leipzig habe der Ausstand am Montag um Mitternacht mit der Nachtschicht begonnen und soll bis zum Ende der Nachtschicht am Dienstagmorgen andauern, sagte Streikleiter Thomas Schneider am Montag. Verdi rechne mit insgesamt 400 Teilnehmern. Die Gewerkschaft will mit dem Ausstand das Gutscheingeschäft und die Bearbeitung von Rücksendungen treffen.

Amazon sprach von 160 streikenden Mitarbeitern in der Frühschicht. Auswirkungen habe der Ausstand keine gezeigt, auch weil noch einige Saisonkräfte aus dem Weihnachtsgeschäft in Leipzig beschäftigt seien, sagte eine Sprecher.

Verdi fordert Amazon seit rund viereinhalb Jahren auf, Tarifverhandlungen aufzunehmen - und untermauert dies immer wieder mit Streiks. Der US-Versandriese lehnt die Forderung jedoch strikt ab.