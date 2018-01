Continental legt Eckdaten vor - starkes Schlussquartal?

09.01.2018, 05:09 Uhr | dpa

Der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental dürfte nach Einschätzung von Finanzexperten das versprochene starke Schlussquartal hingelegt haben. Continental-Chef Elmar Degenhart hatte im Dezember ein guten Jahresschluss versprochen. Hintergrund sind die wachsende Produktion der Autoindustrie sowie das robuste Reifengeschäft - dies dürfte auch im gerade angelaufenen Jahr 2018 für Rückenwind sorgen. Am Dienstag legt Continental vorläufige Eckdaten für 2017 vor.

Continental hatte einen Umsatz von mehr als 44 Milliarden Euro im Gesamtjahr 2017 auf Basis konstanter Wechselkurse in Aussicht gestellt. Die Marge auf Basis des bereinigten Gewinns vor Zinsen und Steuern - also der Anteil des bereinigten Gewinns vor Steuern und Zinsen am Umsatz - soll im Gesamtjahr über 10,5 Prozent liegen. Nach Analystenmeinung sollte dies gelungen sein.

Der Ausblick auf 2018 dürfte gewohnt vorsichtig ausfallen. Conti-Finanzchef Wolfgang Schäfer geht früheren Angaben zufolge aber davon aus, dass die weltweite Autoproduktion weiter steigen wird. Ziel sei es, um 3 bis 5 Prozent stärker zu wachsen als der Markt, erklärte er im November.