Ministerinnen weisen Kritik an Südlink-Alternative zurück

09.01.2018, 17:38 Uhr | dpa

Die Thüringer Ministerinnen für Infrastruktur und Umwelt, Birgit Keller (Linke) und Anja Siegesmund (Grüne), haben Kritik der Netzbetreiber Tennet und TransnetBW am Alternativvorschlag des Freistaats zur geplanten Südlink-Stromtrasse zurückgewiesen. Bei einem von den Unternehmen bei der Bundesnetzagentur vorgelegten Gutachten entstehe der Eindruck, es gehe ihnen nur darum, die eigene Vorgehensweise zu bestätigen, hieß es in einer am Dienstag in Erfurt verbreiteten Mitteilung beider Ministerien. Zuvor hatten sich Keller und Siegesmund mit Vertretern des "Salzunger Bündnisses gegen Südlink in Westthüringen" getroffen.

Die Politikerinnen forderten die Bundesnetzagentur auf, die vom Freistaat vorgelegte Variante in das weiteren Verfahren für die Stromtrasse aufzunehmen. Diese sieht vor, dass die Erdkabel-Trasse deutlich weiter westlich als bisher vorgesehen verlaufen und Thüringen nicht berühren soll. Die gut 700 Kilometer lange Südlinktrasse soll im Zuge der Energiewende Strom von Nord- nach Süddeutschland leiten. Die Pläne des Netzbetreibers Tennet sehen dagegen vor, Nord- und Westthüringen in die Route einzubeziehen.

Laut Gutachten der Unternehmen beinhaltet der Thüringer Vorschlag 70 sogenannte Konfliktstellen, die dem Verlauf der Trasse entgegenstünden. Im Vergleich wiesen die übrigen Korridore nur 41 beziehungsweise 61 Konfliktstellen auf. Keller wandte dagegen ein, dass weitere Alternativen im Thüringer Entwurf nicht in Betracht gezogen worden seien. Ansonsten hätte sich die Zahl der kritischen Punkte zugunsten des Freistaats verringert. Dies sei der Bundesnetzagentur auch mitgeteilt worden.