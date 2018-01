Internetabstimmung: Gera schönster Weihnachtsmarkt im Osten

09.01.2018, 17:49 Uhr | dpa

Der Geraer Märchenmarkt ist bei einer Abstimmung im Internet zum schönsten Weihnachtsmarkt in Ostdeutschland gekürt worden. In der bundesweiten Wertung belegte Gera mit 1239 Stimmen hinter Herborn (4297) und Esslingen am Neckar (1947) Rang 3, wie die Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. "Einmal mehr hat unser Märchenmarkt seinen hervorragenden Ruf bestätigt", wurde Oberbürgermeisterin Viola Hahn (parteilos) zitiert. Vom 30. November bis 23. Dezember wurden hier über 450 000 Besucher gezählt.

Der Wettbewerb "Best Christmas City - Deutschlands Städte im Weihnachtszauber" ist eine Aktion der Messe Frankfurt am Main. Städte können sich dafür freiwillig anmelden. Die Internetabstimmung ist nicht repräsentativ.