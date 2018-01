09.01.2018, 17:59 Uhr | dpa

Im Gefängnis in Burg hat sich ein Gefangener das Leben genommen. Der 46-Jährige sei Dienstagmittag leblos in seiner Zelle gefunden worden, teilte das Justizministerium in Magdeburg mit. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Es wurde ein Abschiedsbrief gefunden. Der Mann verbüßte den Angaben zufolge seit 2008 eine lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mordes und Körperverletzung mit anschließender Sicherungsverwahrung.