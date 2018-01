Kaum Behinderungen durch Drohnen an Flughäfen

10.01.2018, 05:49 Uhr | dpa

An den Flughäfen Hannover und Bremen hat es im vergangenen Jahr kaum Behinderungen durch den sorglosen Einsatz von privaten Drohnen gegeben. In Hannover wurde drei Mal und in Bremen zwei Mal eine Drohne im Flughafenbereich gesichtet, teilte die Deutsche Flugsicherung (DFS) mit. Am größten deutschen Flughafen in Frankfurt gab es 15 Drohnensichtungen. Viele Menschen wüssten nicht, wie gefährlich ein Drohnenflug am falschen Ort sein könne, hieß es dazu von der Flugsicherung. Mit einer kostenlosen Drohen-App informiert die DFS über den richtigen Umgang mit privaten Drohnen, insbesondere im Umfeld von Flughäfen.