14-Jährige vergewaltigt: Neuer Prozess beginnt

10.01.2018, 06:08 Uhr | dpa

Eine große Strafkammer am Hamburger Landgericht verhandelt von heute (9.30 Uhr) an erneut über die Gruppenvergewaltigung einer 14-Jährigen im Stadtteil Harburg vor fast zwei Jahren. Drei Jugendliche und ein junger Mann hatten sich am 11. Februar 2016 an dem betrunkenen Mädchen in einer Wohnung vergangen. Einer der jungen Männer und eine 15-Jährige filmten das Geschehen mit dem Handy. Dann hatten drei der Angeklagten ihr Opfer frühmorgens bei eisiger Kälte in einem Hinterhof abgelegt, wie ein Gerichtssprecher erklärte. Ein Bewohner wurde auf das schreiende Mädchen aufmerksam und verständigte die Polizei.

Das Landgericht hatte die fünf Angeklagten im Oktober 2016 zu Haftstrafen verurteilt - vier jedoch auf Bewährung. Dagegen gingen die Staatsanwaltschaft und drei Angeklagte in Revision. Der Bundesgerichtshof hob die Urteile auf, bestätigte jedoch die Feststellungen zum Tatgeschehen. Im nun beginnenden Prozess wird es nach Angaben des Gerichtssprechers um eine rechtliche Neubewertung der Taten gehen.