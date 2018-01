10.01.2018, 06:18 Uhr | dpa

Zur Ausgestaltung der Ganztagsschule will Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) mehr Vereine einbeziehen. Mit außerschulischen Partnern will sie dazu am heutigen Mittwoch (11.00 Uhr) eine "Kooperationsinitiative für ganztägiges Lernen in Mecklenburg-Vorpommern" unterzeichnen. Für Vereinsangebote im Rahmen der Ganztagsschule stehen 18 Millionen Euro zur Verfügung. Davon wird bislang nur ein kleiner Teil abgerufen.