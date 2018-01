Dynamo Dresden: Neuer Rasen im DVV-Stadion

10.01.2018, 18:18 Uhr | dpa

Im Stadion des Fußball-Zweitligisten SG Dynamo Dresden wird vor dem Start nach der Winterpause ein neuer Rasen verlegt. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, bekommt "Dynamos Wohnzimmer einen neuen Teppich". Seit Dienstag sind im DDV-Stadion schwere Maschinen im Einsatz. Die rund 8000 Quadratmeter große Spielfläche muss abgetragen werden, bevor der neue Rasen verlegt werden kann. Das frische Grün stammt aus der Nähe von Schwerin und wurde in 17 Lastkraftwagen angeliefert.

Insgesamt 391 Rollen des speziellen und besonders strapazierfähigen Sportrasens werden durch Experten innerhalb von zwei Tagen im Stadion verlegt. Nach dem Auslegen erfolgt dann eine spezielle Rasenpflege und die neue Linien werden gezogen.

Die "Schwarz-Gelben" bereiten sich derzeit im Trainingslager in Marbella vor. Die Elf von Cheftrainer Uwe Neuhaus startet am 25. Januar zu Hause gegen den FC St. Pauli in die zweite Saisonhälfte.