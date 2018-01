Frau lebensgefährlich verletzt: Mordkommission ermittelt

10.01.2018, 18:39 Uhr | dpa

Eine 50-Jährige ist in Berlin-Spandau mit lebensgefährlichen Verletzungen gefunden worden. Die Mordkommission ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und anschließenden Suizids, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Pflegekräfte hätten die Frau am Morgen mit ihrem 61 Jahre alten Ehemann in einer Wohnung in der Seegefelder Straße gefunden. Beide wiesen den Angaben zufolge Verletzungen auf, die durch "scharfe Gewalt" verursacht wurden. Bei dem 61-Jährigen konnte ein Notarzt nur noch den Tod feststellen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen dauern an.