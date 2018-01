Nikolaikirche bekommt bis 2019 weitere Glocken

11.01.2018, 06:38 Uhr | dpa

Gottesdienst in der Nikolaikirche in Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Pünktlich zum 30. Jahrestag der Massenproteste in der DDR, die zum Mauerfall 1989 führten, sollen die Glocken der Leipziger Nikolaikirche erneuert und ergänzt werden. Neben der großen Glocke seien dann sieben weitere zu hören, teilte Pfarrer Bernhard Stief am Mittwochabend mit. Nach seinen Angaben sollen die Arbeiten am 9. Oktober 2019 abgeschlossen sein.

Jede Glocke soll einen eigenen Namen bekommen. Dieser sei nun zusammen mit der liturgischen Funktion des jeweiligen Geläuts von der Kirchgemeinde erarbeitet worden, berichtete Stief. An den Glocken werden dann jeweils ein Bibelspruch und eine Widmung angebracht. Dazu wollen sechs Künstler bis Ostern Entwürfe zur Umsetzung einreichen. Eine Jury soll die Vorschläge dann bewerten.

In Deutschland steht die Kirche als Symbol für die friedliche Revolution von 1989. Seinerzeit hatten die Friedensgebete immer stärkeren Zulauf. Sie wurden Ausgangspunkt für die machtvollen Montagsdemonstrationen, bei denen schließlich bis zu 70 000 Menschen in Leipzig - wie andernorts auch - Freiheit und Demokratie forderten.