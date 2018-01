Flüchtlingserstaufnahme in Suhl: Evakuierung und Schlägerei

11.01.2018, 06:48 Uhr | dpa

Wegen eines Feueralarms ist die Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Suhl in der Nacht zum Donnerstag kurzzeitig vollständig evakuiert worden. Es habe sich aber um einen Fehlalarm gehandelt, teilte die Polizei in Erfurt mit. Die rund 400 Bewohner konnten demnach schnell wieder zurück in ihre Zimmer. In der Nacht habe es auch eine Schlägerei in der Einrichtung gegeben. Diese stehe mit der Evakuierung aber in keinem Zusammenhang.

Wie viele Menschen an der Schlägerei beteiligt waren und warum sie ausgebrochen ist, sei noch unklar. "Es ist alles noch diffus", hieß es. Ob der Feueralarm im Zuge der Schlägerei oder aus einem anderen Grund ausgelöst wurde, war am Donnerstagmorgen noch unklar. Der MDR hatte zuvor über den Zwischenfall berichtet.