Frau in Dortmund attackiert und lebensgefährlich verletzt

12.01.2018, 07:28 Uhr | dpa

Bei einer Attacke am Donnerstagabend ist eine Frau lebensgefährlich verletzt worden. Die 20-Jährige sei auf einem Spielplatz im Nordwesten von Dortmund mit schweren Kopfverletzungen gefunden worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Es habe Lebensgefahr bestanden. Ein Tatverdächtiger sei in der Nähe festgenommen worden. "Er war blutverschmiert", sagte der Sprecher. Es bestehe Verdacht auf ein versuchtes Tötungsdelikt. Die Staatsanwaltschaft sei nun zuständig.

Nach dpa-Informationen könnte die Frau mit einem Hammer attackiert worden sein. In welcher Beziehung der mutmaßliche Täter und die Frau zueinander standen und ob sie sich überhaupt kannten, sagte die Polizei am frühen Morgen nicht. Auch das Alter des festgenommenen Mannes wurde zunächst nicht genannt.