Willingmann appelliert an Zusammenhalt der Kenia-Koalition

12.01.2018, 18:48 Uhr | dpa

Wirtschaftsminister Armin Willingmann hat Zusammenhalt in der schwarz-rot-grünen Kenia-Koalition angemahnt. Trotz offen ausgetragenem Streit funktioniere vieles in der Koalition "gut und vernünftig" sagte der SPD-Politiker auf einem Landesparteitag der Sozialdemokraten am Freitag in Wernigerode. Die Koalition müsse vor allem im Kampf gegen Rechts zusammenhalten. "Bei der AfD geht es nicht um ein paar entlaufene konservative Schäfchen, sondern um antidemokratisches Gedankengut." Vor allem in der CDU hätten das viele noch nicht begriffen.

Auch Sozialministerin Petra Grimm-Benne appellierte an ihre Partei, sich Rechtspopulismus konsequent entgegenzustellen. Die AfD benutze im Landtag eine unerträgliche Sprache. "Gewöhnung an Unerträgliches, die darf sich nicht einstellen", sagte Grimm-Benne.