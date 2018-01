Innenministerium: Reichsbürger-Szene wird größer

12.01.2018, 19:08 Uhr | dpa

In Brandenburg ist die Zahl der sogenannten Reichsbürger in diesem Januar auf rund 560 angestiegen. Das teilte am Freitag das Innenministerium auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Vergleich: Noch im Juli vergangenen Jahres lag die Zahl bei rund 440. "Die Reichsbürgerszene wächst auch bei uns", sagte Innenministeriums-Sprecher, Ingo Decker. Sicherheitsbehörden würden die Bewegung immer kritischer sehen. "Der Fokus wird schärfer gestellt und das Dunkelfeld fortlaufend besser erhellt", so Decker.

In ganz Deutschland ist die Zahl der Reichsbürger und sogenannten Selbstverwalter auf 15 600 gestiegen. Das berichtete das Nachrichtenmagazin "Focus" mit Verweis auf Berichte der Verfassungsschutzämter der Länder. Binnen des vergangenen Jahres habe sich die Bewegung damit um 50 Prozent vergrößert. Die größte Anhängerschaft gibt es mit 3500 Reichsbürgern in Bayern. Reichsbürger erkennen die Bundesrepublik nicht als Staat an und akzeptieren keine amtlichen Bescheide.