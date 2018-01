Brand in Industrieanlage in Mannheim

13.01.2018, 08:18 Uhr | dpa

In Mannheim ist die Produktionshalle einer Lebensmittelfabrik in Brand geraten. Das Feuer war am Freitagabend in einer Anlage zum Rösten von Kakao ausgebrochen, wie die Polizei mitteilte. Die Feuerwehrleute hatten den Brand in der Firma im Stadtteil Jungbusch schnell unter Kontrolle, bis die letzten Glutnester gelöscht waren, dauerte es dennoch etwa sechs Stunden. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache und zum Sachschaden konnten zunächst keine Angaben gemacht werden. Dutzende Einsatzkräfte waren vor Ort.