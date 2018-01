Neue IC-Linie von Frankfurt nach Westfalen geplant

14.01.2018, 09:09 Uhr | dpa

Eine neue Intercity-Linie soll voraussichtlich von Dezember 2020 an Frankfurt und Mittelhessen mit Westfalen verbinden. Der IC 34 werde nach bisheriger Planung auf hessischer Seite in Bad Nauheim, Wetzlar und Dillenburg halten, wie aus einer Antwort des Verkehrsministeriums in Wiesbaden auf eine parlamentarische Anfrage der oppositionellen SPD-Fraktion hervorgeht. In Gießen sei kein Stopp vorgesehen.

Die Linie schaffe neue Direktverbindungen in das östliche Ruhrgebiet, nach Münster und zu weiteren Zielen in Westfalen, erklärte das Ministerium. Die Anbindung von Wetzlar und Dillenburg an Frankfurt würde sich deutlich verbessern. Sollte der IC 34 tatsächlich den Betrieb aufnehmen, müsste die Taktung des Nahverkehrs für optimale Umsteigezeiten angepasst werden. "Wir sind gerade in den Abstimmungen mit den Verkehrsverbänden", sagte eine Bahn-Sprecherin in Frankfurt.