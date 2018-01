Söder erhielt Anti-Neid-Orden in Nürnberg

14.01.2018, 21:09 Uhr | dpa

Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder (51) hat am Sonntag in seiner Heimat Nürnberg den Fastnachtsorden Wider die Neidhammel verliehen bekommen. Der seit den 1950er Jahren verliehene Orden soll erfolgreiche Persönlichkeiten vor ihren Neidern schützen. Frühere Preisträger waren zum Beispiel Udo Jürgens, Franz Josef Strauß, Helmut Kohl, Horst Seehofer und Joachim Herrmann. Vor zwei Jahren hatte der Faschingsfan Söder in Aachen den Orden Wider den tierischen Ernst erhalten.

Seit Jahren zieht der CSU-Politiker bei der Kultsendung "Fastnacht in Franken" mit aufwendigen Kostümen die Blicke auf sich, etwa wenn er als Homer Simpson, Shrek, Edmund Stoiber oder Marilyn Monroe kam.

Er beweise damit seine Verbindung zur Fastnacht "eindrucksvoll", hatte der Verein Nürnberger Luftflotte des Prinzen Karneval seine Vergabe des Ordens Wider die Neidhammel an Söder begründet. Söder werde auch um "seine Qualitäten als Macher" beneidet, hieß es Anfang November. In der Zwischenzeit setzte sich Söder innerhalb der CSU als Nachfolger von Horst Seehofer als Bayerns Regierungschef durch.