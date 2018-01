Mutmaßliche Autodiebe in Sachsen und Polen festgenommen

15.01.2018, 09:28 Uhr | dpa

Görlitz/Piensk (dpa/sn) - Ermittler aus Sachsen und Polen haben zwei mutmaßliche Autodiebe festgenommen. Bereits am vergangenen Donnerstag wurde ein 27-Jähriger im Stadtgebiet von Görlitz aufgegriffen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft der sächsischen Stadt am Montag mitteilten. Zeitgleich habe die polnische Polizei einen 24-Jährigen in der Kleinstadt Piensk festgenommen.

Der 27-Jährige werde verdächtigt, seit Mai 2017 mindestens 16 Autos gestohlen zu haben. Der Wert der Fahrzeuge werde auf 350 000 Euro geschätzt. Die meisten Autos seien in den Landkreisen Bautzen und Görlitz gestohlen worden. Der 24-Jährige soll den Angaben zufolge an zwölf Taten beteiligt gewesen sein.

In Piensk und Bogatynia durchsuchten die Ermittler laut Staatsanwaltschaft noch die Wohnungen der Männer sowie mehrere von ihnen angemietete Räume. Dabei seien unter anderem technische Hilfsmittel für den Autodiebstahl gefunden worden.