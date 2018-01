Überfall auf Schnellrestaurant in Staaken

16.01.2018, 09:48 Uhr | dpa

Bewaffnet mit einer Machete und einem Messer haben zwei Unbekannte in Berlin-Staaken ein Schnellrestaurant überfallen. Die beiden Maskierten betraten in der Nacht zum Dienstag das Geschäft in der Heerstraße, wie die Polizei mitteilte. Sie hätten einen 23 Jahre alten Mitarbeiter und den 29 Jahre alten Manager des Schnellrestaurants bedroht und zur Herausgabe von Geld gezwungen. Anschließend seien die Täter unerkannt geflüchtet.