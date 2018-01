Ladendieb hat Heißhunger auf Schokolade

17.01.2018, 09:28 Uhr | dpa

Heißhunger auf Schoko hatte ein Dieb in Arnstadt (Ilm-Kreis). Der Unbekannte stahl am Dienstagabend eine Kiste Schokolade in einem Einkaufsmarkt, wie die Polizei in Gotha am Mittwoch mitteilte. Der Mann rannte mit seiner Beute durch den Kassenbereich. An einem Sperrbügel blieb er hängen und verlor einige Tafeln. Danach flüchtete er. Außerhalb des Marktes fand die Polizei 99 Tafeln Schokolade. Sie sucht jetzt nach einem Kunden, der den Dieb noch verfolgt hatte. Unklar war, ob der Dieb seine gesamte Beute verloren hat.