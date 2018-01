Mutter zahlt und bewahrt Sohn vor Gefängnis

17.01.2018, 09:49 Uhr | dpa

In Saalfeld hat eine Mutter ihren Sohn vor dem Gefängnis bewahrt. Der 34-Jährige wurde per Haftbefehl gesucht, weil er eine Geldstrafe wegen Betrugs nicht bezahlt hatte und auch einer Aufforderung zum Haftantritt nicht nachgekommen war. Laut Polizei entdeckten Zivilfahnder den Mann am Dienstagabend in der Innenstadt auf einem Fahrrad und nahmen ihn fest. Ins Gefängnis muss er aber nicht: Seine Mutter zahlte die ausstehenden 4000 Euro. Der 34-Jährige hatte im Internet Waren verkauft, jedoch nicht geliefert.