18.01.2018, 09:18 Uhr | dpa

Beim Versuch, einer Schneeverwehung auszuweichen, hat eine Autofahrerin bei Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Die 24-Jährige wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Saalfeld am Donnerstag mitteilte. Das Auto kam bei dem Manöver am Mittwochabend von der Fahrbahn ab und fuhr den Straßengraben entlang. Schließlich kollidierte es mit einem Baum, der umknickte.