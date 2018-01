Schleswig-Holstein: massive Verkehrsprobleme durch Glätte

18.01.2018, 21:39 Uhr | dpa

Sturmtief "Friederike" hat in Schleswig-Holstein für viele Unfälle und Behinderungen auf den Straßen gesorgt. Busse und Bahnen fuhren vor allem im Kreis Steinburg, Kreis Pinneberg, in Heide (Kreis Dithmarschen) und in Lübeck nur eingeschränkt, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstagnachmittag mit. Auch der Verkehr etwa auf den Autobahnen im südlichen und westlichen Schleswig-Holstein (A23, A7 und A1) sei beispielsweise durch liegengebliebene Lastwagen beeinträchtigt. Zudem seien etliche Autobahnauffahrten gesperrt. Berichte, dass durch das Unwetter oder Unfälle Menschen schwer verletzt worden sind, gab es zunächst nicht, teilte die Polizei mit.

Wie die Feuerwehr berichtete, gab es etwa in Nordfriesland sowie im Raum Flensburg zwischen Mittwochabend und Mitternacht neun Glätteunfälle, in drei Fällen mit Verletzten. Rund um Kiel hätten sich einige Autos auf den Straßen gedreht - zu Schaden kam keiner. Im Kreis Dithmarschen gab es auf der Autobahn 23 am Abend zwei Unfälle auf schneeglatter Fahrbahn. Dabei wurde niemand verletzt.