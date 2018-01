Stefan Mohrdieck wird Landrat in Dithmarschen

18.01.2018, 21:58 Uhr | dpa

Stefan Mohrdieck (parteilos) wird zum 1. Juni neuer Landrat des Kreises Dithmarschen. Der Bürgermeister von Brunsbüttel konnte sich am Donnerstagabend in einer Sondersitzung des Kreistages gegen Peter Becker (CDU) durchsetzen, wie Kreissprecher Björn Jörgensen am Donnerstag sagte. Mohrdieck kam im dritten Wahlgang auf 24 Stimmen der 47 anwesenden Kreistagsabgeordneten und wurde damit für sechs Jahre gewählt. Sein Konkurrent kam auf 23 Stimmen. Im dritten Wahlgang reichte die einfache Mehrheit der insgesamt 48 Sitze des Kreistags. In den ersten beiden Wahlgängen hatte keiner der Kandidaten die notwendige absolute Mehrheit erreicht.

Nach dem angekündigten Weggang von Amtsinhaber Jörn Klimant, der nach dem Ende seiner Amtszeit in den Vorstand der Hansewerk AG wechseln will, war die Stelle neu ausgeschrieben worden. Klimant ist seit 1996 Landrat von Dithmarschen. Hätte auch im dritten Wahlgang keiner seiner Nachfolgekandidaten eine Mehrheit erhalten, hätte laut Kreistagsordnung als letztes Mittel das Los entscheiden müssen.