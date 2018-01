Zugverkehr soll am Freitag weitgehend wieder normal laufen

18.01.2018, 22:58 Uhr | dpa

Nach Orkantief "Friederike" soll der Bahnverkehr in Sachsen-Anhalt am Freitagmorgen wieder ohne größere Störungen rollen. Die Züge werden am Morgen weitgehend nach Fahrplan fahren, wie die Deutsche Bahn am Donnerstagabend mitteilte. Allerdings seien noch einzelne Einschränkungen zu erwarten. Das Unternehmen riet, sich vor Fahrtantritt auf der Internetseite der Bahn zu informieren, ob die Züge tatsächlich fahren. Die Bahn hatte den Fernverkehr am Donnerstagnachmittag gänzlich eingestellt. Zudem war es in vielen Bundesländern zu Störungen im Regionalverkehr gekommen.

In Halle fuhren Busse und Straßenbahnen nach Mitteilung der Stadtwerke bereits am Donnerstagabend weitgehend nach Fahrplan. Vereinzelt sei es noch zu Verspätungen gekommen. Wegen umgestürzter Bäume sei der Streckenabschnitt der Straßenbahn zwischen dem Heide-Universitätsklinikum und Kröllwitz am Abend gesperrt gewesen.