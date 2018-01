19.01.2018, 10:29 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der Bundesstraße 14 im Tunnel Leutenbach tödlich verunglückt. Der Mann starb an der Unfallstelle. Der genaue Hergang des Unfalls sei noch unklar, sagte ein Polizeisprecher. Der B14-Tunnel im Rems-Murr-Kreis wurde in Richtung Stuttgart zunächst voll gesperrt.