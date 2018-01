Wohnungen von Fußballfans nach Angriff auf Zug durchsucht

19.01.2018, 10:19 Uhr | dpa

Nach einem Angriff auf Duisburger Fußballfans hat die Polizei Wohnungen von insgesamt zwölf Männern unter anderem in Rheinland-Pfalz durchsucht. Die Fans im Alter zwischen 19 und 32 Jahren stünden unter Verdacht, an der Attacke am 22. Oktober auf dem Bahnhof in Imsweiler (Donnersbergkreis) beteiligt gewesen zu sein, berichtete die Bundespolizei Koblenz am Freitagmorgen. Sie gehören den Ermittlungen zufolge zur Ultraszene des 1. FC Kaiserslautern.

In Imsweiler griffen den Angaben zufolge insgesamt etwa 30 dunkel gekleidete Männer eine Regionalbahn mit rund 120 Duisburger Fans an. Bundespolizisten im Zug hätten dies abwehren sowie einige der Angreifer festnehmen und anzeigen können. Vier Polizisten seien verletzt worden. Den Beschuldigten wird neben Körperverletzung Landfriedensbruch und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zur Last gelegt.

An der Durchsuchungsaktion in Neustadt an der Weinstraße, Ludwigshafen, Lambrecht, Rinnthal, Mainz, Pirmasens, Landau, Malborn, Kelkheim (Hessen) und Neunkirchen (Saarland) am Donnerstagmorgen seien 130 Beamte beteiligt gewesen. Gefunden worden seien Vermummungsgegenstände, Speichermedien, Messer und Baseballschläger sowie Graffiti-Utensilien. Die Ermittlungen führen die Staatsanwaltschaften in Kaiserslautern und Trier.