Kielerin Kerber bei Australian Open gegen Scharapowa

19.01.2018, 09:58 Uhr | dpa

Die Kielerin Angelique Kerber bestreitet ihr Drittrunden-Match bei den Australian Open gegen Maria Scharapowa am Samstag als erstes Match der Night Session. Das geht aus den am Freitag veröffentlichten Spielplänen hervor. Das Duell zwischen den früheren Weltranglisten-Ersten und ehemaligen Australian-Open-Siegerinnen beginnt um 19.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MEZ/Eurosport) in der Rod-Laver-Arena. Anschließend stehen sich in Melbourne beim ersten Grand-Slam-Turnier der neuen Tennis-Saison Titelverteidiger Roger Federer und Richard Gasquet gegenüber.

Jeweils als zweite Partie des Tages (ca. 3.00 Uhr MEZ) wurden die Spiele zwischen Alexander Zverev aus Hamburg und dem Südkoreaner Chung Hyeon sowie zwischen dem Nürnberger Maximilian Marterer und Tennys Sandgren aus den USA angesetzt. "Ich kenne ihn von ein paar Challenger-Turnieren. Dass ich gegen ihn spiele, kam natürlich unerwartet", sagte der 22-Jährige nach seinem Sieg gegen den Spanier Fernando Verdasco. Sandgren hatte den früheren Australien-Champion Stan Wawrinka aus der Schweiz überraschend aus dem Turnier geworfen.

Boris Becker jedenfalls traut Kerber nach den bislang souveränen Auftritten einen Erfolg wie vor zwei Jahren zu. "Mich erinnert das sehr an 2016: Die Siegerin bei den Australian Open hieß damals Angie Kerber", sagte der dreimalige Wimbledon-Gewinner am Donnerstag im TV-Sender Eurosport. Der 50-Jährige sieht die Norddeutsch auch als Favoritin gegen die fünfmalige Grand-Slam-Siegerin Scharapowa. "Aus meiner Sicht ist Kerber stärker", sagte der Eurosport-Experte.