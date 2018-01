Mannheimer SPD spricht sich gegen GroKo-Verhandlungen aus

19.01.2018, 10:09 Uhr | dpa

Die Mannheimer SPD-Basis hat sich bei einer Mitgliederversammlung mehrheitlich gegen Verhandlungen für eine neue große Koalition ausgesprochen. Wie die stellvertretende Kreisvorsitzende der Mannheimer SPD, Malin Melbeck, am Freitagmorgen sagte, waren am Ende der Versammlung 83 Mitglieder dagegen. 64 sprachen sich demnach dafür aus, 5 enthielten sich. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Die SPD-Spitze kämpft derzeit an der skeptischen Parteibasis um Zustimmung für Koalitionsverhandlungen mit der Union. Ein Sonderparteitag am Sonntag in Bonn soll über Koalitionsverhandlungen entscheiden. Für Delegierte der Mannheimer SPD, die dorthin reisten, sei das Meinungsbild vom Donnerstag aber nicht bindend, sagte Melbeck.

Der frühere SPD-Chef Sigmar Gabriel hatte am Donnerstag bei einem Neujahrsempfang der SPD in Mühlacker (Enzkreis) angesichts der Debatte über eine mögliche Neuauflage der GroKo an SPD-Erfolge der vergangenen vier Jahre erinnert. Die SPD-Mitglieder der Region beurteilten eine Neuauflage der Koalition mit CDU und CSU in Berlin sehr unterschiedlich.

"Ich glaube, dass wir in der letzten großen Koalition eine Menge erreicht haben", sagte der amtierende Außenminister Gabriel. Als Beispiele nannte er etwa die Einführung des Mindestlohnes und Bildungsinvestitionen. Die Arbeitslosigkeit in Deutschland sei die niedrigste seit mehr als 20 Jahren.