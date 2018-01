Erholung im Wald bei Landesgartenschau in Bad Iburg

20.01.2018, 10:38 Uhr | dpa

Die lange Zeit umstrittene Landesgartenschau in Bad Iburg nimmt drei Monate vor dem Start Gestalt an. Die Bauarbeiten im Waldkurpark laufen auf Hochtouren, sagte Sprecherin Imma Schmidt: "Die Struktur kann man schon sehen."

Die 10 000-Einwohner-Stadt am Teutoburger Wald will bei der Gartenveranstaltung die Verbindung von Stadt und Natur sinnlich erlebbar machen und Erholung im Wald bieten. Der Kurort nutzt die Gartenschau, um sich städtebaulich und vom Kurkonzept her zu modernisieren.