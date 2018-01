Berlin Volleys siegen 3:1 in Herrsching

20.01.2018, 21:48 Uhr | dpa

Die Berlin Volleys sind gerüstet für das Gipfeltreffen in der Volleyball-Bundesliga am Mittwoch gegen Spitzenreiter VfB Friedrichshafen. Der deutsche Meister gewann am Samstagabend beim TSV Herrsching mit 3:1 (25:16, 20:25, 25:20, 25:20) und nahm damit erfolgreich Revanche für die Ende November erlittene 2:3-Schlappe gegen die Bayern im Pokal-Viertelfinale.

In der mit 1000 Zuschauern ausverkauften Nikolaushalle von Herrsching vertraute Trainer Luke Reynolds in erster Linie seiner Stammformation um Kapitän Robert Kromm. Erfolgreichster Angreifer war Paul Carroll mit 18 Punkten. Herausragend spielte Mittelblocker Aleksandar Okolic, der zwölf Punkte zum Erfolg beisteuerte.

Dank einer Aufschlagserie ihres Zuspielers Pierre Pujol setzten sich die Volleys im ersten Satz früh mit 12:7 ab und bauten diesen Vorsprung aus. Im zweiten Durchgang ließ die Konzentration der Gäste erheblich nach. Die Herrschinger dominierten plötzlich, ihr Trainer Maximilian Hauser stachelte das Publikum an. Doch die Volleys fingen sich wieder und brachten den Sieg vor allem mit ihrer guten Abwehrarbeit sicher nach Hause.