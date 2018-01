Comedian Bülent Ceylan besorgt über Situation in der Türkei

20.01.2018, 22:09 Uhr | dpa

Comedian Bülent Ceylan (42) hat sich besorgt über die Situation in der Türkei gezeigt. "Ich bin für Demokratie und Offenheit und Toleranz - das fehlt mir gerade so ein bisschen in dem Land, aus dem mein Papa kommt", sagte der Deutsch-Türke am Rande des Deutschen Filmballs in München am Samstag. Sein Vater sei schon gestorben, aber: "Ich glaube mein Papa würde sich im Grabe umdrehen, was da gerade so passiert." Mit Blick auf den seit rund elf Monaten inhaftierten "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel forderte Ceylan: "Es wird Zeit, dass er endlich entlassen wird." Er hoffe für die Türkei, dass sie wieder demokratischer werde.