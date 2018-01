VfB Suhl siegt gegen Roten Raben Vilsbiburg

20.01.2018, 22:09 Uhr | dpa

Die Bundesliga-Volleyballerinnen des VfB Suhl Lotto Thüringen haben ihr erstes Heimspiel in Meiningen unter dem neuen Trainer Mateusz Zarczynski mit 3:1 (33:31, 25:21, 23:25, 25:19) gegen die Roten Raben Vilsbiburg gewonnen.

Gleich der erste Satz war an Spannung nicht zu überbieten. Beide Mannschaften schenkten sich nichts, einem Satzball für das eine Team folgte vor 900 Zuschauern jeweils ein Satzball für das andere Team. Seinen vierten verwandelte schließlich der VfB, nachdem die Raben zuvor fünf vergeben hatten. Der zweite Satz sah dann die Suhlerinnen permanent in Führung. Danach aber gelang es den Gästen, doch noch einen Satz zu holen, obwohl der VfB wieder lange führte. Der Kampfgeist der Suhlerinnen aber blieb, so dass der vierte Satz die Entscheidung brachte.