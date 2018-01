Thieme reitet wieder sechs Wochen in den USA

22.01.2018, 11:19 Uhr | dpa

Der Springreiter André Thieme wird auch diesem Jahr wieder bei mehreren Turnieren in den USA reiten. Der 42-Jährige aus Plau am See will seine Pferde nach eigenen Angaben in dieser Woche über den Atlantik fliegen lassen. Der Reiter selber reist einige Tage später nach und will rund sechs Wochen bleiben. Der erste Start ist beim Nationenpreis in Ocala/Florida geplant, der am 13. Februar beginnt.

Thieme war in den vergangenen Jahren mehrfach in den USA und ritt erfolgreich bei hoch dotierten Turnieren. Zuletzt hatte er im September vergangenen Jahres in Saugerties im Bundesstaat New York mit Conthendrix ein Eine-Million-Dollar-Springen gewonnen.