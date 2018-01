Handtaschenräuber würgt Seniorin in Hausflur

22.01.2018, 21:58 Uhr | dpa

Berlin (dpa/bb) - Eine 90-Jährige ist von einem Handtaschenräuber in einem Wohnhaus in Berlin-Neukölln schwer verletzt worden. Er griff die Seniorin am Montag im Hausflur an, wie die Polizei mitteilte. Dabei würgte er die Frau zunächst von hinten mit einem unbekannten Gegenstand und schlug dann ihren Kopf mehrmals gegen das Treppengeländer. Anschließend entriss er der 90-Jährigen die Handtasche und flüchtete damit. Das Opfer kam nach der Tat im Kirschnerweg in der Gropiusstadt mit Kopf- und Armverletzungen in ein Krankenhaus. Das Raubkommissariat der Polizeidirektion 5 führt die Ermittlungen.