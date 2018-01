Drei Verletzte bei Brand in städtischer Unterkunft

23.01.2018, 11:19 Uhr | dpa

Bei einem Brand in einer städtischen Unterkunft für Obdachlose und Asylbewerber in Steinheim an der Murr (Kreis Ludwigsburg) sind drei Menschen verletzt worden. Anwohner hatten in der Nacht zum Dienstag Polizei und Feuerwehr alarmiert. Nach Angaben der Polizei brach der Brand im Keller aus. Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt in einem Verteilerkasten die Ursache. Das Gebäude war zunächst unbewohnbar. Die 26 Bewohner wurden in einer Sporthalle oder bei Freunden und Verwandten untergebracht. Zwei Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Dritter stürzte beim Verlassen des Gebäudes und musste ärztlich behandelt werden. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf 100 000 Euro.