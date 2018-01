Vor Gipfeltreffen: Volleys suchen das rechte Maß an Risiko

23.01.2018, 11:19 Uhr | dpa

Mit großem Respekt gehen die Berlin Volleys ins Gipfeltreffen der Volleyball-Bundesliga gegen den VfB Friedrichshafen. "Friedrichshafen spielt eine exzellente Saison, die sind einfach gut drauf", sagte Volleys-Manager Kaweh Niroomand vor dem Duell am Mittwochabend (19.00 Uhr, live bei Sport1). Das Team vom Bodensee hat sich als ungeschlagener Spitzenreiter mit fünf Punkten von den zweitplatzierten Berlinern abgesetzt. Lediglich vier Satzverluste ließ der VfB in seinen bisherigen elf Spielen zu.

Niroomand sieht aber auch Chancen für die Volleys: "Wir brauchen die richtige Dosierung, wann wir mit unserem Aufschlag ins Risiko gehen können und wann wir das Risiko mal etwas rausnehmen." Beim Duell der ewigen Rivalen rechnet der Verein mit über 6000 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle.

Wollen die Volleys noch aus eigener Kraft als Erster den Sprung in die Playoffs schaffen, müssten sie nach derzeitigem Stand nicht nur ihr Heimspiel gegen den VfB gewinnen, sondern auch das Rückspiel am 18. März in Friedrichshafen. Niroomand hält die Platzierung nach der Hauptrunde aber für gar nicht so bedeutend. "Wer als Zweiter in die Playoffs geht, hat die Meisterschaft ja auch noch nicht verloren", sagte er.

Bereits eine Woche vor dem Saisonstart hatten die Volleys im Supercup mit 1:3 gegen den VfB verloren. Schon da lernten die Berliner die unangenehme Spielweise des Gegners kennen. "Das Spiel der Friedrichshafener ist total auf Sicherheit und Fehlervermeidung ausgerichtet", meinte Niroomand.