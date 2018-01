Mann soll Kind in Thailand missbraucht haben

23.01.2018, 11:19 Uhr | dpa

Ein Mann aus dem Kreis Bad Kreuznach soll in Thailand ein Kind mehrfach sexuell missbraucht haben. Der 44-Jährige muss sich deswegen seit Dienstag vor dem Landgericht Bad Kreuznach verantworten; dorthin war das Verfahren von einem Amtsgericht überwiesen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann außerdem vor, pornografische Filme hergestellt und besessen zu haben. Der 44-Jährige hat die Taten gestanden. Ein Urteil könnte am Montag gesprochen werden. Zuvor hatte der Südwestrundfunk (SWR) berichtet.

Das Opfer war laut Anklageschrift ein 13 Jahre alter Junge, der dem Angeklagten von einem Zuhälter in Thailand vorgestellt worden sein soll. Eine der pornografischen Aufnahmen soll außerdem den minderjährigen Sohn der thailändischen Lebensgefährtin des Mannes zeigen. Die Anklagepunkte lauten: sexueller Missbrauch eines Kindes in sechs Fällen, schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes in einem Fall, Herstellen von zwei kinderpornografischen Schriften und Besitz von kinderpornografischen Schriften.