Besucherrückgang in Hoyerswerda geringer als erwartet

23.01.2018, 11:38 Uhr | dpa

Trotz Sanierungsarbeiten an Schloss und Stadtmuseum ist der erwartete Besucherrückgang in Hoyerswerda im vergangenen Jahr geringer ausgefallen als erwartet. Grund seien die guten Zahlen des Zoos, teilte die Betreibergesellschaft Zoo, Kultur und Bildung Hoyerswerda am Dienstag mit. Insgesamt hätten sich im vergangenen Jahr 106 456 Menschen Schloss und Zoo der drittgrößten Stadt der Oberlausitz angesehen. Im Vergleich zum Vorjahr sei das ein Rückgang um 8 Prozent, es war aber mit einem Minus von 15 Prozent gerechnet worden. Das Schloss war wegen der Sanierungsarbeiten von Mitte Juni bis Anfang September für Besucher geschlossen.