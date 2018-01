Ludwigsburger Basketballer überzeugen in Champions League

23.01.2018, 22:38 Uhr | dpa

Die Basketballer der MHP Riesen Ludwigsburg sind in der Basketball-Champions-League weiter auf Erfolgskurs. Das Team von Trainer John Patrick gewann am Dienstagabend beim französischen Club Elan Chalon mit 70:56 (35:26) und steht mit 10:2 Siegen an der Spitze in der Gruppe B.

Der Bundesligist hatte sich bereits in der vergangenen Woche für die K.o.-Runde qualifiziert. Elgin Cook (13 Punkte), Nationalspieler Johannes Thiemann (12) und der Kanadier Adika Peter-McNeilly (12) trafen für die Ludwigsburger am besten. In der Champions League reisen die Ludwigburger am 31. Januar zum türkischen Team Gaziantep.