Union spielt in Kiel 2:2: Holstein dennoch Tabellenerster

23.01.2018, 22:48 Uhr | dpa

Holstein Kiel hat vorübergehend wieder die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Dem Aufsteiger reichte am Dienstagabend zum Jahresauftakt gegen den 1. FC Union Berlin ein gerechtes 2:2 (2:1), um zumindest für 24 Stunden auf Platz eins zu klettern. Allerdings warten die Kieler nun wie die Berliner seit sechs Spielen auf einen Sieg. Tom Weilandt (9. Minute) und Dominick Drexler (19.) brachten die Kieler früh in Führung. Steven Skrzybski (32.) gelang noch vor der Pause das Anschlusstor, Sebastian Polter (85.) glich per Foulelfmeter aus. David Kinsombi hatte zuvor die Rote Karte wegen einer Notbremse gesehen.