FC Ingolstadt patzt im Aufstiegskampf: 0:0 gegen Sandhausen

23.01.2018, 22:59 Uhr | dpa

Der FC Ingolstadt hat bei der Jagd auf die Aufstiegsplätze in der 2. Fußball-Bundesliga zwei wertvolle Punkte eingebüßt. Der Tabellenvierte kam im ersten Punktspiel 2018 am Dienstagabend im Verfolgerduell gegen den SV Sandhausen nicht über ein 0:0 hinaus. Die Ingolstädter konnten sich im heimischen Sportpark vor 7575 Zuschauern nur wenige Torchancen erspielen. Bei der besten traf Alfredo Morales in der 14. Spielminute den Pfosten. Sandhausen verteidigte kompakt, wurde aber erst spät offensiv gefährlich. In der Schlussphase waren die Gäste dem Sieg sogar etwas näher, aber FCI-Torwart Ørjan Nyland war zweimal nicht zu überwinden.