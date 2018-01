SMA Solar nach Umsatz- und Gewinnrückgang optimistisch

24.01.2018, 11:09 Uhr | dpa

Schwache Geschäfte in den USA haben für ein durchwachsenes Jahr beim Solarkonzern SMA Solar gesorgt. Nach ersten Berechnungen sanken die Erlöse im vergangenen Jahr um knapp 6 Prozent auf mehr als 890 Millionen Euro. Der Konzernüberschuss lag mit rund 30 Millionen Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Im November hatte ads Unternehmen seine Prognose für den Umsatz zurückschrauben müssen. Beim Absatz erreichte SMA Solar nach eigenen Angaben mit rund 8,5 Gigawatt allerdings einen Rekordwert. Die SMA-Solar-Aktie kletterte nach der Vorlage der Zahlen auf ein neues Hoch seit der Umsatzwarnung im November.

Daran will der Konzern im laufenden Jahr anknüpfen. 2018 rechnen die Verantwortlichen mit einem Umsatz von bis zu einer Milliarde Euro, teilte das TecDax-Unternehmen am Mittwoch mit. Wesentlicher Treiber dürfte das Geschäft in Asien und Europa sein. Zudem hofft SMA Solar auf eine steigende Nachfrage nach Systemtechnik für Speicheranwendungen. Beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) geht SMA Solar von 90 bis 110 Millionen Euro aus. Die Höhe der zu erwartenden Abschreibungen bezifferte der Konzern auf rund 50 Millionen Euro.