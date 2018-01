Hessische Bauern klagen über überschwemmte Äcker

24.01.2018, 11:18 Uhr | dpa

Ausgiebiger Regen hat zahlreiche Felder in Hessen unter Wasser gesetzt. "Die anhaltende Nässe seit Wochen bereitet uns Sorgen", sagte der Sprecher des Hessischen Bauernverbands, Bernd Weber, am Mittwoch. Durch die Wasserlachen bekämen die Wurzeln der Pflanzen zu wenig Sauerstoff. Diese könnten in der Folge absterben.

Das viele Wasser könne auch die anstehenden Feldarbeiten ab Ende Februar erschweren, sollte sich die Lage nicht entspannen. Bis dahin, sagte Weber, "müssen die Felder trocken sein". Weniger Sorgen bereite den Bauern bislang das Hochwasser in den Flüssen, etwa am Rhein: "Da ist mir noch nichts zu Ohren gekommen".